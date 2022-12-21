مصرع عامل دهسه قطار في سوهاج.. المتوفى عبر من مكان خاطئ

لقى عامل مصرعه دهسًا، أسفل عجلات أحد القطارات، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، ناحية مركز المنشاة جنوب سوهاج، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، وإخطار أهل المذكور.

بلاغ بمصرع عامل في المنشاة

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا، من مأمور مركز شرطة المنشاة يفيد بورود بلاغ من ناظر المحطة، بمصرع شاب أسفل عجلات أحد القطارات.

عبر شريط السكة الحديد من مكان غير مُعدٍ

بالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص تبين مصرع المدعو «علي م ع م»21 عاما، عامل - ويقيم دائرة مركز سوهاج، وبسؤال ناظر محطة سكة حديد المنشاة بأنه عقب مرور القطار الروسي «أسوان – القاهرة» من مزلقان المنشاة القبلي دائرة المركز، دهس المذكور حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مُعدٍ للعبور مما نتج عنه وفاته.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وحُرر المحضر اللازم وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة.