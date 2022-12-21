الفنانة نور إيهاب تحتفل بخطبتها بعد نجاحها في «أعمل إيه».. خطيبها فاجأها

احتفلت الفنانة نور إيهاب بخطبتها على الفنان نور بدر، أمس الثلاثاء، بحضور عدد من أصدقائهما المقربين.

وفوجئت نور إيهاب بتقدم نور بدر لخطبتها أثناء خروجها مع أصدقائها، حيث بدت الدهشة على ملامحها وفقا لفيديو الاحتفال الذي نشره خطيبها عبر حسابه الرسمي بتطبيق «انستجرام»، وأرفق معه تعليقا: «قالت نعم».

نور إيهاب ابنة خالد الصاوي في «أعمل إيه»

وفي سياق مختلف، تعيش نور إيهاب أصداء نجاحها في مسلسل «أعمل إيه» الذي شاركت في بطولته أخيرا، وجسدت فيه دور ابنة خالد الصاوي وصابرين بحسب الأحداث التي انتمت لنوعية الدراما الاجتماعية التي حازت على إعجاب الجمهور من مختلف الفئات والأعمار.

قائمة أبطال مسلسل «أعمل إيه»

وشارك في بطولة «أعمل إيه» طارق عبدالعزيز، مفيد عاشور، هناء الشوربجي، ندى بسيوني، محمد مهران، نهال عنبر، دنيا المصري، أحمد جمال سعيد، صبري عبدالمنعم، حمدي هيكل، أيمن عزب، ريهام الشنواني، سامية طرابلسي، حسن العدل، من تأليف محمد الحناوي، وإخراج أحمد عبدالحميد.