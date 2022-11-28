خالد الصاوي أول الحاضرين لحفل افتتاح مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية

حرص عدد من الفنانين على حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية، المقام حاليا بالمسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية، وكان في بداية الحضور خالد الصاوي، غادة إبراهيم، المخرج مجدي أحمد علي، فاطمة الناصر، السيناريست زينيب عزيز، والمخرج أشرف فايق.

تكريم درة بمهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية

ويشهد مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية، تكريم الفنانة درة، ضمن فعاليته، كما جاءت لجنة تحكيم للأفلام الروائية الطويلة والتسجيلية، برئاسة المخرج مجدي أحمد علي، وعضوية خالد الصاوي، ومرام مكرم، فاطمة ناصر، والسيناريست زينب عزيز، والمخرج أحمد المرسى، والموزع الموسيقى عادل حقي.

لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية

كما جاءت لجنة تحكيم الأفلام الروائية القصيرة، برئاسة مدير التصوير سعيد الشيمي، وعضوية الناقد رياض أبو عواد، والنجوم دايموند بو عبود، وإنجي أبو زيد، والمنتج التونسي مجدي الحسيني، إذ تعتبر هذة الدورة هي الثانية من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية.

مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية

مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، يقام كل عام تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويعرض المهرجان عروض وأنشطة سينما الدول الفرنكوفونية الغنية بالتجارب والمدارس والرؤى المختلفة التي تخدم تطوير وترويج السينما المصرية والفرنكوفونية.