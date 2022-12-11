خالد الصاوي يروي حكاية رضيعة فطرت قلبه: توفيت قبل أن يتبناها

جسّد الفنان خالد الصاوي في عالم الفن شخصية الأب الحنون الذي يتفاعل دائمًا مع مشكلات أبنائه ويكون حريصًا على الاقتراب منهم أكثر من مرة، آخرها تجسيده شخصية عبدالله الفلاني في أحداث مسلسل «أعمل إيه؟»، الذي عرض مؤخرًا على شاشة قناة DMC، وكان أبًا حنونًا لأربع فتيات، ولكن في الحياة وعلى أرض الواقع لم ينجب أي أبناء.

وفي تصريحات لـ«الوطن» ردًا على سؤال بشأن إذا ما فكر يومًا في الاتجاه إلى تبني الأطفال، قال خالد الصاوي إنه بالفعل فكّر في ذلك الأمر في ثمانينيات القرن الماضي، وتعلّق قلبه بطفلة صغيرة، ولكن انتهى الأمر بمأساة فطرت قلبه بعدها.

سيارة تلقي رضيعة في الشارع وتفر هاربة

وسرد الحكاية بقوله إنه في 1986 وأثناء وجوده بصحبة أصدقائه في الشارع، تصادف وجود سيارة تلقي طفلة رضيعة في الأرض قبل فرارها مسرعة.

واستطرد الفنان خالد الصاوي: «ذهبنا وقتها إلى قسم العجوزة، لتسليم الرضيعة إلى الشرطة، وفي هذه اللحظة وجدت فتاة صغيرة في الشارع أمام القسم تنظف الأرض، تنظر للرضيعة وتبكي، شعرت وقتها أنها رأت نفسها في الصغيرة التي أحملها، من هنا قررت عدم تسليم الرضيعة، وبعد تفكير ومناقشات ومشاورات مع أمين الشرطة وصديقي الذي كان بصحبتي، أطلقت عليها اسم هدى محفوظ صلاح، وتم إيداعها دار رعاية، وأسبوعيًا كنت أذهب لرؤيتها والاطمئنان عليها وتلبية كل ما تحتاج إليه».

الموت يقف حائلًا

واختتم خالد الصاوي كلماته بقوله: «أمي قالت لي إنت هتتعلق بيها ومش هتقدر تستغنى عنها، وبالفعل قررت تبنيها وأنا في سن الـ23، ولكن القدر قال كلمته، عندما توفيت الطفلة الصغيرة، وتألمت برحيلها كثيرًا».