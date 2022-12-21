رئيس شعبة المستوردين: تسعير 15 سلعة أساسية الأسبوع المقبل

أكد عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنه سيتم تحديد أسعار بعض السلع خلال الأسبوع المقبل.

السلع تشمل منتجات أساسية يحتاجها كل بيت

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن السلع التي قد يتم تحديد أسعارها ستصل لـ15 سلعة، لافتًا إلى أنها ستكون من السلع الأساسية التي يحتاجها كل بيت في قوته اليومي مثل الأرز والسكر والزيت والسمن والدواجن واللحوم والمكرونة.

وأشار إلى أنه سيتم تسعير السلع التي تؤثر على كل بيت مصري، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على توفير السلع، مشددًا على أننا على أعتاب شهر رمضان الكريم ويجب أن يكون هناك ضوابط للتسعير.

الهدف من عملية التسعير عدم تخزين السلع

ووصف عملية التسعير بأنها ستكون سعرا عادلا وليس سعر تكلفة أو سعر بخسارة أو سعر جبري، مشددًا على أنه يحقق توافقا بين المنتج والتاجر والمستهلك وسيتم العمل به بيسر بعد التوافق عليه، مشيرًا إلى أن الهدف من عملية التسعير عدم تخزين السلع وإيجاد حالة من السلم الاجتماعي.

وأكد أن من يعمل في هذه السلع يعلم أنه يتاجر في سلع استراتيجية ذات هامش ربح قليل ولكن بمبيعات كبيرة، مشيرًا إلى أن هؤلاء التجار لديهم حس وطني والدليل عدم وجود مشاكل منذ سنوات طويلة.