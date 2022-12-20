حملات مكثفة لجهاز حماية المستهلك.. ضبط الأسواق وإتاحة السلع بأسعار مناسبة

شن مأمورو الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك حملات مكثفة على عدد من المحال التجارية ومحال البقالة في عدة مناطق، استمرارا لجهود الدولة في ضبط الأسواق وتنفيذا لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء بشأن تكليف أجهزة الدولة بمراقبة وضبط الأسعار.

وعرضت القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «حملات جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وإتاحة السلع بأسعار مناسبة».

وجاءت الحملات الموسعة لجهاز حماية المستهلك في إطار ضبط الأسواق والتأكد من عدم الاحتكار المبالغة في الأسعار والتأكد من جودة وصلاحية السلع المقدمة للمواطنين ومكافحة الغش بكل صوره ومتابعة جودة وصلاحية السلع المقدمة للمواطنين.

وتأتي الحملات بتوجيهات من القيادة السياسية لضبط الأسواق واستمرار إتاحة السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة ولكي تضرب الدولة بيد من حديد على أي محاولات احتكارية من بعض التجار وضبط الأسعار بمختلف الأسواق.