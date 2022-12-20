«التحالف الوطني» يطلق المرحلتين الـ14 و15 من قوافل «ستر وعافية» في الأقصر

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، المرحلتين 14 و15 من قوافل ستر وعافية لأهالي في عدد من قرى مركز إسنا بمحافظة الأقصر، إذ تقدم القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين تشمل خدمات طبية تضم العديد من التخصصات؛ للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر وتركيب أجهزة تعويضية لذوي الهمم، بالإضافة إلى حملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «التحالف الوطني يطلق المرحلتين الـ 14 و15 من قوافل ستر وعافية بالأقصر».

15 كيانا مشاركا في قوافل ستر وعافية

يشارك في القوافل نحو 15 كيانًا من كيانات التحالف الوطني لتقديم خدماتها لأكثر من 35 ألف مستفيد، كما أن إطلاق القوافل يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ووفقا لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بميع محافظات الجمهورية من أجل تخفيف العبء عليهم والحد من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة؛ بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.