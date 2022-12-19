الدولار يتراجع عالمياً أمام سلة العملات.. كم سعره في البنوك؟

تراجع مؤشر الدولار أمام سلة العملات إلى 104.5 نقطة اليوم، بعد أن كسب أكثر من 1% في الجلستين الماضيتين، وواصل المستثمرون التفكير في مسار رفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي وفرص أن يدفع أكبر اقتصاد في العالم إلى الركود.

سعر الفائدة

في الأسبوع الماضي، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بزيادة معتدلة قدرها 50 نقطة أساس، على الرغم من أنَّه توقع معدلًا نهائيًا بنسبة 5.1% العام المقبل، وهو أعلى مما هو مذكور سابقًا.

يتطلع المستثمرون الآن إلى المزيد من التقارير الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع والتي يمكن أن توجه توقعات أسعار الفائدة على رأسها مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، إضافة إلى عدد كبير من بيانات النشاط الاستهلاكي والعقارات.

ضعف الدولار بشكل ملحوظ مقابل الين بعد التقارير التي تفيد بأنَّ رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، كان يخطط لمراجعة اتفاق دام عقدًا مع بنك اليابان لإضافة المرونة إلى هدف التضخم 2%.

توقعات الدولار الأمريكي

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985، ومن المتوقع أن يتداول الدولار الأمريكي عند 106.21 نقطة بنهاية هذا الربع (أكتوبر - ديسمبر 2022)، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية (Trading Economics) على أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 110.87 نقطة في غضون 12 شهرًا.

سعر الدولار اليوم في البنوك

محلياً، تراوح سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية، بين 24.66 جنيه كما في بنكي الأهلي ومصر، و24.72 كما في غالبية بنوك القطاع الخاص، بينما سُعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 24.74 جنيه.