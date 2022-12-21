«التجمع»: رئيس «النواب» وضع النقط فوق الأحرف بشأن صندوق قناة السويس

علق عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع، على الشائعات التي خرجت بشأن الهدف من إنشاء صندوق قناة السويس، قائلا إن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وضع النقاط فوق الأحرف بتوضيحه أن القانون لا يتضمن أي أحكام تمس القناة أو بيعها، وإن الدولة وفقا لأحكام الدستور ملزمة بحماية قناة السويس وتنميتها وتطويرها والحفاظ عليها بصفتها ممر مائي دولي، وأنها في ذاتها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها.

وأضاف «فؤاد» في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه كان ينبغي على الحكومة توضيح الهدف من مشروع القانون أمام الرأي العام، قبل إحالته بنصوصه المقتضبة إلى مجلس النواب، الذي يرى في قناة السويس رمزًا مهمًا للنضال الوطني، ومن هنا كانت المخاوف المشروعة التي انتابت كل المصريين، ومن بينهم من وصفهم رئيس مجلس النواب بالمحسوبين على النخبة المثقفة ممن حذروا الحكومة من التفريط في قناة السويس، ولذلك خرج المستشار حنفي جبالي لتوضيح الأمر.

وطالب مساعد رئيس «التجمع» بضرورة أن تسارع الحكومة بتوضيح الهدف من تعديل القانون لطمئنة المصريين على مستقبل قناة السويس.

رئيس النواب: الدولة ملزمة بحماية وتنمية قناة السويس

ومن جانبه، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن قانون صندوق قناة السويس لا يتضمن أي أحكام تمس القناة أو بيعها، وأن الدولة وفقا لنصوص الدستور ملزمة بحماية قناة السويس وتنميتها وتطويرها والحفاظ عليها بصفتها ممر مائي دولي، فضلا عن أنّ القناة من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها.

جاء ذلك خلال كلمته في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب أمس، بشأن ما أثير عن مشروع القانون الذي ناقشه المجلس أمس، والذي يقضي بإنشاء صندوق قناة السويس.