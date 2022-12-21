«التموين»: رقابة مشددة على جميع مضارب ومخازن الأرز لضبط الكميات المخزنة

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار شن الحملات الرقابية والتفتيشية على جميع مخازن ومضارب الأرز على مستوى الجمهورية، من أجل ضبط المخالفين ممن لم يخطروا الوزارة بالكميات المخزنة لديها، وفقا لاستمارة الإخطار التي تتيحها الوزارة حاليا في المديريات، والملزمة على جميع المزارعين والتجار والمضارب.

مد توريد الأرز الشعير حتى منتصف يناير المقبل

وحرص الدكتور علي المصيلحي، في تعليماته لمديريات التموين على مستوى المحافظات، على توجيه إنذار رسمي للمخالفين من المضارب والمخازن الممتنعين عن إخطار الوزارة بالكميات لديهم، مع استمرار استلام كميات الأرز الموردة من المزارعين وصرف مستحقاتهم خلال 48 ساعة، وفقا لقرار مد فترة توريد الأرز الشعير حتى منتصف يناير المقبل.

وشمل التوجيه الوزاري، أن توجّه مديريات التموين إنذارا رسميا لمن يخالف ذلك، وحال المخالفة يجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للقرارات والتوجيهات الصادرة في هذا الشأن، وبالنسبة للمساحة المنزرعة أرز والتي لا تجاوز فدان يكون التوريد اختياريا.

إجبارية توريد طن من كل فدان

وتلزم وزارة التموين مزارعي الأرز بتوريد 1 طن أرز شعير من كل فدران مزروع لصالح هية السلع التموينية، مع إقرار غرامة على المزارعين الممتنعين تقدر بـ10 آلاف جنيه على كل طن غير مورد، فضلا عن استثناء المساحات الزراعية التي تقل عن فدان من إجبارية التوريد.