«التموين» تستكمل استلام الأرز الشعير من المزارعين بعد مد موسم الحصاد

تستكمل مديريات التموين بالمحافظات استلام الأرز الشعير من المزارعين خلال موسم الحصاد الذي تم مده حتى منتصف شهر يناير المقبل، من أجل استلام أكبر كمية من الأرز الشعير لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية لتأمين مخزون الأرز لدى المنظومة التموينية.

حجم توريد الأرز الشعير من كل فدان مزروع

وتتلسم مديريات التموين في المحافظات التي قامت بزراعة الأرز هذا العام، من كل مزارع 1 طن من الأرز الشعير عن كل فدان مزروع ومثبوت في الحيازة الزراعية لديه، وفقا للكمية التي حددها القرار الوزاري من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بإلزام كل مزارع بتوريد 25% من إنتاجية الفدان الواحد والذي ينتج حوالي 4 أطنان من الأرز الشعير، مقرا أيضا توقيع عقوبة على غير الملتزمين وهي غرامة مالية قدرها 10 ألاف جنيه عن كل طن لا يورد.

مهلة إخطار مديريات التموين بكميات الأرز

كما تستقبل مديريات التموين حاليا المزارعين وتجار الأرز لإخطار المديريات بالكميات المحددة لديهم من خلال ملء نموذج معد لذلك داخل المديريات من أجل منح تصاريح لكل مزارع وتاجر التصرف فيب الكميات المملوكة لديه بعد إخطار مديرية التموين التابع لها، إذ تنتهي مهلة الإخطار بكميات الأرز المملوكة لدى المزارعين أو التجار في منتصف شهر ديسممبر الجاري.