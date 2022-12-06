«التموين» تستثني أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة من نسب توريد الأرز الشعير

قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، استثناء المزارعين أصحاب الحيازات الزراعية الأقل من فدان، من نسب توريد الأرز الشعير لصالح هيئة السلع التموينية، حسب تأكيدات مصادر بوزارة التموين لـ«الوطن».

مد مهلة إخطار «التموين» بمخزون المزارعين من الأرز الشعير

وأضافت المصادر، أن «كل مزارع يملك مساحة أقل من فدان، يجب أن يخطر مديرية التموين التابع لها، للحصول على تصريح بالتصرف في كميات الأرز المملوكة له، دون إلزامه بتوريد كمية محددة إلى هيئة السلع التموينية».

وأشارت إلى أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر مد مهلة توريد الأرز الشعير من المزارعين للمديريات حتى 15 يناير المقبل، بدلا من انتهاء مهلة التوريد في منتصف ديسمبر الجاري، على أن يخطروا المديريات بالكميات المملوكة لديهم من الأرز الشعير أو الأرز الأبيض أو مساحة الحيازات الزراعية، عن طريق النموذج المعد لذلك.

غرامة 10 آلاف جنيه لعدم توريد الأرز

كانت وزارة التموين قررت فرض غرامات على المزارعين غير الملتزمين بتوريد حصة من الأرز، بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه على كل طن أرز لا يلتزم المزارع بتوريده، من خلال شن حملات تموينية موسعة في المحافظات التي شهدت زراعة الأرز خلال العام الحالي، وضبط أي كميات أرز غير مبلغ عنها.