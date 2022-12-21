مصرع سيدة وإصابة 2 من أبنائها في حادث تصادم 4 سيارات بطنطا

لفظت سيدة في العقد الرابع من العمر، أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى طنطا الجامعي، متأثرة بإصابتها بنزيف داخلي وكسور وكدمات وسحجات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم بين 4 سيارات بشارع البحر بمدينة طنطا، وحُرر محضرًا بالواقعة.

تصادم 4 سيارات

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، وغرفة عمليات الإسعاف، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين 4 سيارات، أحدها ميكروباص، بمنطقة شارع البحر.

مصرع سيدة وإصابة أبنائها

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، و4 سيارات إسعاف، إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع سيدة تدعى صفاء سعد وتبلغ من العمر 47 عامًا، وإصابة 2 من أبنائها، وجرى نقلهم إلى مستشفى طنطا الجامعي.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وحُرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.