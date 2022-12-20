إصابة 6 أشخاص بينهم فتاة في حادث تصادم 4 سيارات بطنطا

أصيب 6 أشخاص، بينهم فتاة، بكدمات وسحجات وكسور متفرقة في الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص و3 سيارات أخرى، بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد السائق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي، وحرر محضر بالواقعة.

تصادم 4 سيارات في حادث طنطا

تلقت غرفة عمليات الإسعاف بالغربية بلاغا من الأهالي يفيد بإصابة عدة أشخاص بإصابات مختلفة ومتفرقة في الجسم، إثر وقوع حادث تصادم 4 سيارات في شارع البحر بمدينة طنطا.

إصابة 6 أشخاص في الحادث

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، كما جرى الدفع بـ4 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية إصابة 6 أشخاص، إثر تصادم 4 سيارات بشارع البحر، وتم تقديم الإسعافات الأولية لـ3 أشخاص، وتبين إصابتهم بإصابات بسيطة، فيما تم نقل 3 آخرين بينهم فتاة إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

وكشفت التحريات أن السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد أحد السائقين أدت إلى وقوع الحادث، وتم الدفع بأوناش لرفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة.

وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.