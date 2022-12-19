إصابة شخص واحتراق سيارته بالكامل في حادث تصادم بكرداسة

أصيب شخص فى حادث تصادم، واحترقت سيارته بالكامل أعلى محور 26 يوليو منطقة المنصورية اتجاه ميدان لبنان، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلاقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء علاء فتحي نائب مدير المباحث يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومصاب واحتراق سيارة أعلى محور 26 يوليو منطقة المنصورية اتجاه ميدان لبنان دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أن الحادث بين سيارتين ملاكي، وتبين ان أثناء سير السيارة الأولى بمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى اصطدامها بالسيارة الثانية من الخلف.

نتج عن الحادث تلفيات بالسيارتين واحتراق السيارة الأولى بالكامل وإصابة قائدها، تم وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة القوات، وتم نقل المصاب إلى مستشفى إمبابة العام وإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور والتحفظ على السيارتين.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.