مصرع طالب في حادث تصادم ميكروباص وموتوسيكل بسوهاج

شهدت دائرة مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، مصرع طالب في المرحلة الإعدادية، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، ودراجة نارية كان يستقلها، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، ورفع آثار الحادث وتسيير حركة الطريق بعد أن توقفت بسبب الحادث.

إخطار من مأمور مركز شرطة المنشاة

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود بلاغ بوجود حادث تصادم ومتوفر دائرة المركز.

بالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة ميكروباص قيادة المدعو «أحمد ض ع م» 38 عامًا، سائق ويقيم دائرة مركز سوهاج، بشركة خاصة، اختلت عجلة القيادة في يده واصطدم بدراجة نارية قيادة المدعو «محمد ز م ا» 13 عامًا، طالب ويقيم دائرة المركز.

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية وجرى الدفع بسيارة إسعاف ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

بسؤال قائد السيارة الميكروباص، أفاد بمضمون ما تقدم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة.