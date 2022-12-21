«التعليم» تشدد على الاهتمام بطابور الصباح في المدارس الرسمية والمتميزة للغات

اجتمع مديرو إدارات المدارس الرسمية والمتميزة للغات على مستوى الجمهورية، برئاسة محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، وناقش الاجتماع التأكيد على متابعة فاعلية التدريبات التي تمت من قبل مؤسسة التعليم أولاً لمعلمات رياض الأطفال، وتفعيل المتابعة المستمرة للمدارس من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية وحصر المشكلات والعمل على حلها.

تفعيل الإذاعة المدرسية بموضوعات هادفة

وأكدت وزارة التربية والتعليم، انضباط العملية التعليمية بالمدارس الرسمية المتميزة للغات، والالتزام بمواعيد الحضور والانصراف والخطة الدراسية الموضوعة من قبل الوزارة، والاهتمام بطابور الصباح وتحية العلم لغرس روح المواطنة والانتماء لدى الطلاب وتفعيل الإذاعة المدرسية بموضوعات هادفة، فضلًا عن إتباع كافة الإجراءات الاحترازية، وتفعيل متابعة جميع الدفاتر داخل المدرسة.

كما أكدت الوزارة، متابعة فاعلية التدريبات التي تمت من قبل مؤسسة التعليم أولاً لمعلمات رياض الأطفال، وتفعيل المتابعة المستمرة للمدارس من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية وحصر المشكلات والعمل على حلها.

تفعيل غرفة العزل

ووجهت الوزارة إلى تفعيل جميع الأنشطة الموجودة داخل المدارس، وتفعيل الندوات التثقيفية من خلال المشاركة المجتمعية للمساهمة في تعلية القيم الأخلاقية والسلوكية.

وأكدت فاطمة الزهراء خلال الاجتماع على تفعيل دور الإشراف خلال اليوم الدراسي حرصًا على أمن وسلامة الطلاب، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية وتفعيل غرفة العزل حرصًا على صحة الطلاب، والتأكيد على النظافة العامة بالمدارس والنظافة الشخصية والنظافة الدورية لدورات المياه.

تعزيز القيم الأخلاقية السامية

وناقش الحضور التأكيد على السلوكيات الإيجابية وتعزيز القيم الأخلاقية السامية مثل التسامح وقبول الآخر، ونبذ السلوكيات غير السوية، وتنمية القدرات اللغوية لجميع اللغات الموجودة داخل المدارس وتفعيلها داخل الفصل وخارجه، والتأكيد على تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي بالمدرسة.

وفي نفس السياق تم عرض مقترح لحوكمة المدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات على مستوي الجمهورية وذلك لتفعيل قاعدة بيانات خاصة لتلك المدارس.