تحرير 15 محضرا وضبط 16 طن مواد غذائية مجهولة المصدر بجنوب سيناء

قال سامي عبد القادر وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الدولة تسعى لضبط الأسواق والأسعار، مشيرًا إلي أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، شدد على ضرورة القيام بحملات تستهدف كل المدن والمحال التجارية من أجل ضبط الأسعار التي ترتفع دون مبرر.

وأوضح أن المحافظ، شدد على ضرورة التنبيه على كل المحال بتعليق الأسعار على كل السلع المعروضة للجمهور، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء، مع استمرار الحملات التموينية.

حملات تموينية

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، أنه جرى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وكافة المنشآت التموينية، مشيرًا إلى القيام بحملة تموينية مكبرة شملت مدينتي طور سيناء وشرم الشيخ برئاسة ابراهيم الحارون وكيل المديرية للتنسيق، العميد عادل الإمام رئيس مباحث التموين وعبد الراضي محمود مدير فرع حماية المستهلك، ورمضان الصباغ مدير إدارة شرم الشيخ.

واضاف أن الحملة، أسفرت عن تحرير 15 محضرًا بإجمالي أحراز ومضبوطات بلغت 16 طن مواد غذائية مجهولة المصدر وغش تجاري، جاءت بياناتهم كالتالي:

- 9 أطنان أرز أبيض معبأ.

- 5.7 طن سكر معبأ.

- 521 كجم سمك غير صالح للاستخدام.

- 800 كجم أعلاف ودقيق.

تحرير محاضر

وجرى تحرير محاضر بالكميات المضبوطة مع التحفظ على بعضها، للتأكد من سلامتها، والحملات مستمرة على كل المدن دون استثناء بهدف حماية المواطنين.