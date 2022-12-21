محافظ جنوب سيناء يعلن حالة الطوارئ في شرم الشيخ استعدادا لأعياد الكريسماس

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، رفع درجة الاستعداد القصوى بكل مدن المحافظة وبخاصة مدينة شرم الشيخ قبل انطلاق أعياد رأس السنة.

وأجرى محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية لمدينة شرم الشيخ ليلة أمس؛ لمتابعة استعدادات المدينة للكريسماس واستقبال عام ميلادي جديد، مشيرًا إلى أن المدينة تجملت بالكامل لهذا الموسم الذي يعد من المواسم السياحية الهامة بسبب توافد أعداد كبيرة من السياح لقضاء عطلة رأس السنة.

تجميل الميادين

وأكد «فودة»، أنه خلال الجولة تابع استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستقبال السائحين والزائرين للاحتفال بأعياد الكريسماس واستقبال عام ميلادي جديد 2023، كما تفقد عددا من الميادين وأعمال التجميل والإنارة بها، يرافقه الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وتامر مكرم رئيس جمعية مستثمري شرم الشيخ.

أضاف أن شرم الشيخ وباقي المدن السياحية بالمحافظة استعدت لاستقبال احتفالات الكريسماس والعام الميلادي الجديد، حيث وضعت أشجار «الكريسماس»، وبعض الأشكال الأخرى المضيئة بالميادين الرئيسية والطرق وأمام الفنادق.

مطار شرم الشيخ يستعد لاستقبال الزائرين في الكريسماس

ولفت محافظ جنوب سيناء، إلى أن مطار شرم الشيخ استعد للكريسماس من حيث استقبال السياح القادمين لقضاء الإجازة وسرعة إنهاء إجراءات الوصول، وجرى «تعليق الزينة» والأضواء في صالات الوصول للاحتفال بالعام الميلادي الجديد 2023.

وأوضح أنه جرى تشكيل غرفة عمليات خلال الكريسماس لمتابعة الجهود المبذولة لإضفاء الوجه الجمالي والحضاري، ونشر البهجة واستقبال جميع الزائرين من مختلف الجنسيات؛ استعدادا للكريسماس، والعام الميلادي الجديد.