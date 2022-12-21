«التعليم» تلغي جداول امتحانات «أولى وتانية ثانوي».. ومواعيد جديدة بعد 14 يناير

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مصير جداول الفصل الدراسي الأول لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، التي تم إعلان مواعيدها قبل يوم 14 يناير، وهو الموعد الذي حددته وزارة التربية والتعليم لبدء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

منصة الامتحانات الإلكترونية لن تفتح قبل 14 يناير

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ الامتحانات ستنطلق في جميع المحافظات بداية من 14 يناير المقبل، على أن يتم تعديل أي جدول صدر قبل هذا الموعد، مؤكدا أنّ الجداول المعلنة سابقا والتي تضمّنت بدء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في الأسبوع الأول أو الثاني من يناير، ملغاة، وسيتم تعديلها مرة أخرى.

ولفت المصدر إلى أنّ «سيستم» الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، لن يكون متاحا قبل يوم 14 يناير، وأي مديرية تريد عقد امتحانات قبل هذا الموعد فسيكون متاحا لها ذلك في المواد غير المضافة للمجموع فقط.

تفاصيل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

- عقد الامتحانات في المدارس الحكومية والخاصة المتصلة بالإنترنت إلكترونيًا.

- عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على مستوى الإدارة.

- تتضمّن الامتحانات أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.

- امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي في المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة غير المتصلة بشبكة الإنترنت، يتم امتحانهم لأسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 85% إلكترونيا على أجهزة التابلت، والأسئلة المقالية بنسبة 15% ورقيًا.

- عقد الامتحانات للطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت ورقيا.

- عقد الامتحانات للطلاب حال حدوث أي مشكلة تقنية في أي مادة يتم أداء الامتحان ورقيا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول.