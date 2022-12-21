«الزراعة»: «منتجاتنا لها ميزة تنافسية وكيلو اللحم البلدي بـ 150 جنيها»

قال الدكتور سعيد صالح، مساعد وزير الزراعة للمتابعة ومنسق عام مبادرة «من خير مزارعنا لأهالينا»، إنّ خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي متمثلة في الوزير السيد القصير، تبنت مبادرة «من خير مزارعنا لأهالينا»، منذ 3 سنوات، التي تهدف لتوفير جميع السلع والمنتجات الغذائية والحبوب والبقوليات واللحوم وخلافه من المزارع المملوكة لوزارة الزراعة على مستوى الجمهورية إلى المواطنين من خلال المنافذ الثابتة البالغ عدده 243 منفذ متواجدين بمديريات الاستصلاح الزراعي والزراعة والطب البيطري بالمحافظات، بالإضافة إلى 30 منفذا متحرك ينتشرون في شوارع المحافظات الواسعة المزدحمة بالسكان بالمناطق الشعبية أو أمام المراكز لكي يقدموا منتجات وسلع غذائية بكميات وفيرة.

منتجات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

وأضاف «صالح»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» عبر فضائية «DMC»، إن منتجات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لها ميزة نسبية تنافسية وهي أنها تأتي من المزارع رأسًا إلى المواطن دون وجود حلقات تسويقية أو تجار وسطاء، وبالتالي يكون هامش الربح بسيط للغاية والأسعار أقل من نظيرتها في الأسواق بنحو 20%، مشيرًا إلى توافر اللحوم البلدية بمزارع قطاع الإنتاج والزراعة المحمية والاستصلاح الزراعي، إلى جانب كل قطاعات الوزارة في الثروة الحيوانية.

كيلو اللحم البلدي بـ 150 جنيه

وتابع مساعد وزير الزراعة للمتابعة ومنسق عام مبادرة «من خير مزارعنا لأهالينا»، أن كيلو اللحم البلدي بـ 150 جنيه بكل المنافذ الثابتة والمتحركة، أما اللحم الضأن البلدي من مزارع وزارة الزراعة رأسًا إلى المواطن بـ 145 جنيها، متابعًا أن سعر كيلو الأرز ذو الحبة العريضة يبلغ 15 جنيها، ومنه المعبأ بوزن كيلو وآخر بوزن 25 كيلو، بينما الأرز البلدي ذو الحبة الرفيعة سعره 13 و12 جنيه وفقًا لتسعيرة وزارة التموين، مؤكدًا انخفاض الأسعار عن غيرها في الأسواق الخارجية.