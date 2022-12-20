رئيس مهرجان التحطيب بالأقصر: استعراضات لفرق الفنون الشعبية من 4 محافظات

قال الفنان أحمد الشافعي رئيس مهرجان التحطيب بمحافظة الأقصر، إنّ المهرجان القومي للتحطيب يقام كل عام بمحافظة الأقصر، بساحة أبو الحجاج، باعتبار أن لعبة التحطيب دائمًا ما يتم تقديمها بالساحات الشعبية وفي الأفراح والموالد، لافتًا إلى أن هذا العام تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة الدورة الـ 12 تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة الأقصر.

المهرجان القومي للتحطيب سيشهد مشاركة لاعبي التحطيب من محافظات الصعيد

وأضاف الشافعي في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن المهرجان القومي للتحطيب سيشهد مشاركة لاعبي التحطيب من محافظات الصعيد ومن بينها محافظات الأقصر والمنيا وسوهاج وقنا، إضافة إلى مشاركة فرق الفنون الشعبية التي تقدم استعراض العُصي التي تم استلهامها من لعبة التحطيب.

لعبة التحطيب لعبة فرعونية تم اكتشافها من النقوش بالمعابد الفرعونية

وأوضح رئيس مهرجان التحطيب بمحافظة الأقصر، أن لعبة التحطيب هي لعبة فرعونية قديمة، وتم اكتشافها من خلال النقوش على المعابد الفرعونية ومقابر بني حسن في المنيا، إذ أنها تعد لعبة مصرية أصيلة، كونها تعد لعبة الرجال ولعبة الفرح والانتصار، ولعبة القدرة في الدفاع عن النفس والجماعة والاعتزاز بالشخصية ولعبة القوة، منوهًا عن أنه تم تسجيل اللعبة بمنظمة اليونسكو باعتبارها لعبة تراثية مصرية تم توارثها من الفراعنة.