250 فنانا ولاعبا في ختام مهرجان التحطيب بالأقصر اليوم

تختتم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة اليوم فعاليات الدورة الـ12 من مهرجان التحطيب، بالأقصر.

وقال الفنان أحمد الشافعي، مدير الإدارة المركزية للشؤون الفنية بقصور الثقافة، في تصريح خاص لـ«الوطن»: تختتم اليوم فعاليات مهرجان التحطيب وبمشاركة نحو 250 فنانا ولاعبة في حفل الختام، كما تقدم جميع فرق الفنون الشعبية عروضها في حفل الختام.

وتابع الشافعي تنطلق فعاليات المهرجان كل عام في محافظة الأقصر، بساحة أبو الحجاج، باعتبار أن لعبة التحطيب دائمًا ما يتم تقديمها بالساحات الشعبية وفي الأفراح والموالد، مشيرا إلى أن الهيئة العامة لقصور الثقافة الدورة تنظم المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة بالتعاون مع محافظة الأقصر.

ولفت إلى أن المهرجان يحتفي بالرياضة التراثية «لعبة التحطيب» أو المبارزة بالعصا، والتي تعود جذورها إلى الحضارة المصرية القديمة، وتعد واحدة من أقوى الطقوس التي يقبل عليها أبناء الأقصر ومحافظات الصعيد عموما، ولذلك تم تسجيلها على قائمة التراث العالمى فى اليونسكو.

تقام اللعبة على أنغام المزمار والأغاني التراثية الصعيدية

وتقام اللعبة على أنغام المزمار والأغاني التراثية الصعيدية، حيث يتجمع نجوم اللعبة فى حلقات وساحات التحطيب فى مختلف المناسبات والاحتفالات وحفلات الزفاف والمهرجانات طوال العام، وذلك لتقديم حلقات التحطيب، حيث يتجمع شيوخ ولاعبو التحطيب التراث الصعيدي الأشهر في الصعيد، ويتم إجراء مباريات ومبارزة بين الكبار والشباب خلال الاحتفالية وسط أجواء مبهجة.