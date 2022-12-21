«الرعاية الصحية»: مستشفى الطوارئ بأبوخليفة يحصل على درجة الاعتماد القومية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اعتماد مستشفى الطوارئ للجراحات الدقيقة والمتخصصة بأبوخليفة في الإسماعيلية، بعد حصولها على درجة الاعتماد القومية طبقًا للنسخة المحدثة لمعايير اعتماد المستشفيات GAHAR 2021، والمعترف بها على المستوى الدولي من منظمة الإسكوا العالمية.

وأشارت الهيئة، في بيان صحفي، إلى أن مستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة والمتخصصة بأبوخليفة قدم أكثر من 330 ألف خدمة طبية وعلاجية بأعلى مستويات الجودة العالمية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، خلال 20 شهرًا منذ بدء تدشين المنظومة بالمحافظة وحتى الآن، حيث قدم المستشفى 43 ألف خدمة طبية من خلال قسم الطوارئ، و 215 ألف فحصًا معمليًا وتشخيصيًا، فضلًا عن تقديم ما يقرب من 6000 عملية وتدخل جراحي، تراوحت حدتها ما بين عمليات كبرى ومتوسطة، ومتقدمة، وذات طابع خاص، وتتطلب مهارة خاصة في الإجراء، وذلك باستخدام أحدث التقنيات العالمية، إضافة إلى تقديم أكثر من 700 خدمة طبية بالرعايات المركزة بالمستشفى، و63 ألف خدمة طبية من خلال العيادات الخارجية بالمستشفى، وأكثر من 7000 خدمة طبية بالقسم الداخلي بالمستشفى.

أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية

وتابع بيان الهيئة، أن مستشفى الطوارئ والجراحات المتخصصة بأبو خليفة يقدم كافة الحزم الطبية والعلاجية للمرضى طبقا لأحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية العالمية، ويضم نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين، والاخصائيين لضمان تقديم أفضل الخدمات طبقًا لمعايير الجودة العالمية، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 130سريرًا، و5 غرف للعمليات، ويجري به أهم وأبرز الجراحات وذلك في عدد من التخصصات الطبية، أبرزها جراحات «العظام، الأورام، الصدر، الوجه والفكين، التجميل، المخ والأعصاب، الجراحة العامة».

وثمَّن الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديدة، حصول مستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة والمتخصصة بأبو خليفة، التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية الإسماعيلية، على درجة الاعتماد القومية GAHAR 2021، كأول مستشفى تابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية يتحصل على درجة الاعتماد ولمدة 3 سنوات، وذلك طبقا للنسخة المحدثة والمعتمدة دولياً من منظمة الإسكوا العالمية.

تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية

كما أعرب الدكتور أحمد السبكي، عن تقديره لكافة الجهود المبذولة من كتيبة العمل بالمستشفى وكذلك كل من ساهم بدوره للوصول بالمستشفى إلى اجتياز كافة معايير الاعتماد GAHAR 2021، وذلك بما يضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية بجميع المنشآت الصحية المختلفة طبقاً لمعايير الجودة وسلامة المريض، وذلك تماشيًا مع آخر مستجدات الجودة والسلامة العالمية لتكون الركيزة الأساسية لتقديم خدمات صحية آمنة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وبما يواكب التطورات العالمية المتسارعة في خدمات الرعاية الصحية.

هذا، ويعد مستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة والمتخصصة بأبو خليفة، ضمن 4 مستشفيات بمحافظة الإسماعيلية، تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، ومجهزة على أعلى مستوى من التجهيزات التي تضاهي المستويات العالمية، لخدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية ولقاطني إقليم القناة كله.