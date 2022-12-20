«الصحة»: تقديم الخدمة الطبية لـ457 ألفا و758 مواطنا بمعهد الرمد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الفحص الطبي لـ 457 ألفا و785 مواطنا، في الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2022، وذلك من خلال المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية، التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه جرى تقديم الخدمة الطبية لـ 300 ألف مواطن من خلال العيادات الخارجية، وذلك بجميع تخصصات العيون، التي تضم «شبكية، قرنية، مياه بيضاء، مياه زرقاء، تجميل، عيادات المعينات البصرية، الأمراض الجينية»، واستقبل القسم الداخلي للمعهد 7 آلاف و903 حالات.

تصوير قاع العين بالصبغة لـ570 حالة

وتابع أنه جرى تقديم خدمات الفحص بالموجات فوق الصوتية والماسح المقطعي، بالشبكية والعصب البصري، وماسح مقطعي للأوعية الدموية بالشبكية، وتصوير قاع العين بالصبغة لـ570 حالة، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة.

وأوضح «عبدالغفار» أنه جرى إجراء 13 ألفا و263 عملية جراحية، بمعدل من 30 إلى 40 جراحة يوميًا، تنوعت بين «ترقيع القرنية، جسم زجاجي بالعين، إزالة مياه بيضاء، إصلاح الانفصال الشبكي، جلوكوما، إصلاح حول وإزالة سيلكون، تسليك القناة الدمعية، زرع عدسة العين بالموجات فوق الصوتية، حقن ليوسينتس بالعين، استعدال العدسة، تثبيت قرنية بالعين، تفريغ العين، تركيب حلقات بالعين، تلوين بالعين، تلوين القرنية، إزالة ورم بالعين، إزالة غرز بالعين».

ولفت إلى أن عيادتي الباطنة والأسنان، استقبلتا 19 ألفا و165 مواطنا، وذلك لتوقيع الفحص الطبي كإجراء روتيني قبل إجراءات العمليات الجراحية الرمدية، علاوة على سحب ما يقرب من 57 ألفا و803 عينات، وتحليلها بمعامل المعهد، بينما تردد على قسم الاستقبال 9 آلاف و87 مواطنا.

من جانبه، قال الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن المعهد يتعاون مع الجمعيات الخيرية، كما يوفر عيادة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، ويقدم خدمات الفحص الطبي والعلاجي بالمجان، مشيرًا إلى أن المعهد له دور بحثي وتعليمي من خلال تدريب شباب الأطباء لرفع كفاءة الأطقم الطبية العاملة بالمعهد وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

أول مركز متخصص لعيون الأطفال بمصر

ومن جانبها، قالت الدكتورة حنان الغنيمي مدير المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية، إن المعهد يضم أول مركز متخصص لعيون الأطفال بمصر والشرق الأوسط، وهو مجهز بأحدث الأجهزة الطبية لتقديم خدمات الفحص الطبي والعمليات الجراحية، إذ يضم كاميرا «Ret cam» المتخصصة في تصوير شبكية العين، وتصوير شبكية عيون الأطفال بالصبغة منذ اليوم الأول للولادة، كما يضم 10 عيادات، و3 غرف عمليات مجهزة؛ استقبلت 50 ألفا و564 طفلًا خلال العام.