وزير الصحة لـ إيمان الحصري: الرئيس وجه بتنفيذ التأمين الصحي الشامل خلال 10 سنوات

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إنّ التأمين الصحي الشامل يُعد مشروعا قوميا مهما، وتشمل المرحلة الأولى 6 محافظات هي بورسعيد والأقصر والإسماعيلة والسويس وجنوب سيناء وأسوان.

5 ملايين مواطن سجلوا بالتأمين الصحي الشامل

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنّ منظومة التأمين الصحي الشامل اكتملت بهذه المحافظات، إذ سجل 5 ملايين مواطن بهذه المنظومة، إضافة لمئات الآلاف من الكشوفات وتسجيل المواطنين، ويتمتعون بهذه الخدمة التي من خلالها يستطيع الاتصال بالتليفون أو إجراء كشف بوحدات الرعاية الأولية ثم إذا احتاج للذهاب للمستشفى أي كان الإجراء يتم بالمجان عن طريق التغطية.

وأكد أن الرئيس السيسي وجّه بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، خلال 10 سنوات أو 12 سنة فقط، متابعا: «هذا الموضوع قد يستغرق 50 عاما في بعض الدول المتقدمة لتطبيقه، وهذا مجهود كبير وتحدي كبير من قبل الدولة».

وأوضح أنّ التحدي الحقيقي الذي مطالبين به من خلال الاجتماعات التي تعقد مرتين شهريا مع رئيس الوزراء وكل الجهات والهيئات التابعة لمنظومة التأمين الصحي للمرحلة الثانية.

وأشار إلى أنه تجرى دراسات إكتوارية تخص المرحلة الثانية لمعرفة المحافظات التي بها عدد سكاني كبير ولا سيما الجيزة أو الشرقية أو الدقهلية أو الغربية.

تطورات الوضع الوبائي في مصر

من ناحية أخرى، قال إن الفيروس المخلوي موجود منذ الخمسينات ويظهر في كل موسم شتاء، متابعا: «الفيروس المخلوي ينتشر بشكل كبير في السن الصغير خاصة في المدارس والحضانات».

وأشار: «هذا الوقت هو الذي تنتشر فيه الفيروسات على مستوى العالم وليست مصر فقط نتيجة الغلق وعدم التهوية السليمة»، مضيفا: «هناك استقرار في عدد الحالات حاليا والأعراض متوسطة ولا يوجد لها علاج».

وأوضح: «تناول المضاد الحيوي للفيروس الخلوي غلط تماما، ويتم تناول مخفضات الحرارة وعدم النزول للمدرسة والنوم الجيد وشرب السوائل»، مؤكدا: «لا يوجد لدينا أي فيروس غير معلوم أو غير نمطي».