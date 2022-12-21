الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة ليلا.. طقس بارد وفرص أمطار (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ هناك انخفاضا في درجات الحرارة، من 2 درجة إلى 3 درجات على أنحاء الجمهورية كافة، وهو ما سنشعر به في فترات النهار، خاصة أنه خلال الأيام الماضية، كانت درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى، تسجل بواقع 24 درجة مئوية.

حجب أشعة الشمس يزيد الإحساس بانخفاض الحرارة

أضافت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد ومنة الشرقاوي، أنّه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار 20 درجة مئوية، بسبب وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ومنخفض جوي على سطح البحر المتوسط معه كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط ومعتدلة في درجات حرارتها.

وأشارت إلى أن هناك تكاثر في السحب المنخفضة والمتوسطة، يؤدي إلى حجب جزءً من أشعة الشمس، ما يساهم في الإحساس بانخفاض درجات الحرارة خلال فترات النهار، لتسود أجواء شتوية لطيفة.

أجواء باردة على أغلب أنحاء الجمهورية

أوضحت منار، أنه في فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، سنشعر بالانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، لتسود أجواء باردة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، وتكون هناك فرصا لسقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية.

وتابعت بأن أمطار اليوم ستكون متفاوتة الشدة، وكمياتها ستختلف من محافظة لأخرى، مع توقعت بأن تكون هناك أمطار متوسطة، قد تكون خفيفة في بعض الأماكن من السواحل الشمالية للبلاد وشمال الوجه البحري، مرورا بمطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد ورفح والعريش.