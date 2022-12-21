درجات الحرارة اليوم وأبرز الظواهر الجوية.. أمطار على معظم الأنحاء

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء الموافق 21 ديسمبر.

وتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود اليوم طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، بينما يكون لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلا للبرودة في أول الليل وباردا في آخره على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

ومن المتوقع أيضا، سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق من القاهرة الكبرى وخليج السويس وجنوب الوجه البحري، بينما يكون هناك فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 50% على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وحلايب وشلاتين وجنوب سيناء.

ومن ضمن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، تكون شبورة مائية صباحا، مع طقس غائم جزئيا على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم

تسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 21-12-2022، ما يلي:

- القاهرة 20 - 14

- العاصمة الإدارية 21 - 14

- أكتوبر 20 - 13

- بنها 20 - 14

- دمنهور 20 - 16

- كفر الشيخ 19 - 15

- المنصورة 19 - 15

- دمياط 21 - 14

- بورسعيد 21 - 15

- الإسماعيلية 21 - 13

- السويس 24 - 14

- الزقازيق 22 - 15

- شبين الكوم 22 - 15

- طنطا 20 - 15

- شلاتين 27 - 20

- الإسكندرية 19 - 15

- العلمين الجديدة 21 - 15

- وادي النطرون 22 - 15

- مطروح 18 - 15

- السلوم 17 - 14

- سيوة 21 - 10

- العريش 22 - 14

- رفح 21 - 15

- الطور 24 - 14

- كاترين 19 - 03

- رأس سدر 22 - 13

- نخل 19 - 04

- طابا 19- 16

- نويبع 22 - 15

- حلايب 23 - 19

- شرم الشيخ 25 - 17

- الغردقة 26 - 17

- مرسى علم 26 - 17

- الفيوم 20 - 14

- بني سويف 21 - 13

- المنيا 20 - 10

- أسيوط 21 - 11

- سوهاج 22 - 12

- قنا 24 - 10

- الأقصر 25 - 13

- أسوان 26 - 15

- الوادي الجديد 25 - 10

- أبو سمبل 26 - 13

- أبو رماد 27 - 18

- رأس حدربة 26 -17