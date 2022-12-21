«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.. «فيديو»

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضًا في درجات الحرارة بمختلف أنحاء الجمهورية، تزامنًا مع البداية الفعلية لفصل الشتاء، اليوم، إذ تتأثر البلاد خلال الأيام الحالية بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا والكتل الهوائية القادمة من أوروبا.

حالة الجو خلال النهار تشهد طقس شتوي لطيف

وأضافت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «TEN»، أن طقس اليوم شتوي لطيف نهارا، وبارد على أغلب أنحاء الجمهورية ليلا، إذ تتراوح درجات الحرارة ما بين 10 و14 درجة مئوية.

فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية

وأكدت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلتها مع الإعلاميتين مها بهنسي وياسمين سيف، أن هناك فرصًا لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ومتوقع أن تمتد للمناطق الداخلية والقاهرة الكبرى، التي ستشهد أمطارا خفيفة نشعر معها بالأجواء الشتوية.