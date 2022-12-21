طقس سوهاج اليوم.. معتدل الحرارة نهارا والعظمى 22 درجة مئوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، في محافظة سوهاج، لتكون معتدلة الحرارة نهارًا وتسجل العظمى 22 درجة مئوية، بانخفاض 4 درجات مئوية عن الأمس، إذ سجات العظمي أمس الثلاثاء، 26 درجة، بينما تسجل اليوم، درجة الحرارة الصغرى 12 درجة مئوية، ليكون الجو مائلًا للبرودة ليلًا وفي ساعات الصباح الأولى.

طقس سوهاج اليوم

ويشهد الطقس في سوهاج ، أول أيام الشتاء، عدة ظواهر جوية طوال اليوم ما بين شبورة مائية تحجب الرؤية في معظم مدن المحافظة والطرق، ووجود غيوم تحجب الشمس، مع زيادة الإحساس بالبرودة بفترتي الصباح والليل، وتصل نسبة الرطوبة إلى 37% وسرعة الرياح 10 كم في الساعة ولا توجد فرص لسقوط الأمطار، وفقًا لاستطلاع الأقمار الصناعية.

تفقد مخرات السيول

وتراقب محافظة سوهاج، تقلبات الظواهر الجوية بطقس اليوم على مدار 24 ساعة، كما تفقدت مخرات السيول بالحواويش وساقلتة ودار السلام وأخميم، ووجهت نصائح للمواطنين بتوخي الحذر بالقيادة فترة الشبورة وعدم تخفيف الملابس نهارًا.