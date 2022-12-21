زراعة 650 شجرة بمداخل قرية «الجرايدة» ببيلا في كفر الشيخ

أنهت الوحدة المحلية لقرية الجرايدة، التابعة لمركز بيلا، في محافظة كفر الشيخ، أعمال زراعة وغرس 650 شجرة في المداخل الرئيسية بالقرية، وذلك في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتكليفات جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، لتطوير وتجميل المداخل الرئيسية بالقرى وعلى الطرق الرئيسية.

زيادة المسطحات الخضراء بالقرى

تأتي الأعمال ضمن خطة الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، لتشجير المداخل الرئيسية بالطرق والشوارع بالقرى، لزيادة المسطحات الخضراء بها، لتُصبح متنفسًا طبيعيًا للمواطنين، وإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية عليها، وتحسين البيئة، وتقليل الانبعاثات الضارة.

وفي سياق مختلف، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، حملات رفع المخلفات والقمامة، وإزالة المتولد اليومي من القمامة والتراكمات أولاً بأول، فضلاً عن أعمال صيانة الأشجار والمتضمنة قص وتهذيب ورفع كفاءة المساحات الخضراء بشوارع وأحياء المدينة، وشوارع القرى الأم وجانبي الطرق بالقرى.

تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير

وتواصل الوحدات المحلية بمحافظة كفر الشيخ، جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ومتابعة وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.