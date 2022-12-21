الانتهاء من 603 مشروعات بقرى «حياة كريمة» بمطوبس في كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، إن عدد 18 قرية و187 تابع لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، مشروعات حياة كريمة إنشاء 698 مشروعا ، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف تنفيذ تلك المشروعات الخدمية، والتي تخدم قطاع كبير من المواطنين بالمحافظة.

مشروعات كثيرة ضمن مبادرة حياة كريمة

بينما أشار اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، ارتفعت المشروعات التي يجري إقامتها بقرى حياة كريمة بمطوبس إلى 698 مشروعا، وتم الانتهاء من 603 مشروعا متنوعا في كافة القطاعات، وجاري تنفيذ 30 مشروعا للصرف الصحي، بنسبة تنفيذ 87%، أما مشروعات الصرف الصحي " وصلات منزليه، نسبة التنفيذ 90%، وجاري العمل في 13 مشروعاً، أما في قطاع التعليم فتم الانتهاء من 52 مدرسة ما بين انشاء جديدة وصيانة وإحلال وتجديد، بنسبة تنفيذ 99.5%، وجاري العمل بمدرسة إبراهيم الدسوقي، وتم الانتهاء من إنشاء المجمعات الخدمية بنسبة تنفيذ 100%، وهي إنشاء مجمعات خدمية بقرى الجزيرة الخضراء، والبطراط، وبرنبال، ومنية المرشد، وبني بكار.

تطوير المجمعات الزراعية بمبادرة حياة كريمة

وأضاف محافظ كفر الشيخ، تم الانتهاء من المجمعات الزراعية بنسبة تنفيذ 100%، بقرى منية المرشد، وبني بكار وبرمبال، والجزيرة الخضراء ومنية المرشد، وتبطين 16 ترعة بنسبة تنفيذ 69%، أما محور الكباري فتم الانتهاء من 11 كبرى ما بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، وجاري العمل في 11 كوبري بنسبة تنفيذ 73%.

كما جاري العمل في عدد و23 مشروع خاص بمياه الشرب بنسبة تنفيذ 97.5%، أما محور شبكات الألياف الضوئية، جاري العمل في 18 مشروع بنسبة تنفيذ 36%، ومحور الغاز الطبيعي، جاري العمل في 15 مشروع ونسبة التنفيذ 50%، أما محور إنشاء وحدات إطفاء وعددهم 5 وحدات بقرى برمبال ووالبطراط، وبني بكار ومنية المرشد والجزيرة الخضراء، بنسبة تنفيذ 35%، وجاري إقامة 5 مواقف، بإنشاء موقف يضم تنتدات ومظلات بقرى برمبال،وبني بكار ومنية المرشد والجزيرة الخضراء، ضمن مشروعات حياة كريمة.

وقال محافظ كفر الشيخ، أنه جاري إقامة 5 أسواق نموذجية بقرى برمبال وابيانه والبصراط، وبني بكار والجزيرة الخضراء، وجاري اقامة 18 عمارة سكنية، منهم 9 عمارات سكنية بالجزيرة الخضراء، و3 عمارات سكنية ببرنمبال، و5 عمارات سكنية بمنية المرشد، وعمارة سكنية بالقني، وجاري إنشاء 6 وحدات اجتماعية ومراكز تنمية أسرة بابيانه والجزيرة الخضراء ووبالروس وأبو دونيا، وبني بكار بنسبة تنفيذ 69%، أما قطاع الشباب والرياضة فتم الانتهاء من 13 مشروع ما بين انشاء جديد لملاعب ومراكز شباب و مقرات إدارية أو رفع كفاءة، وجاري العمل في مركزين بنسبة تنفيذ98%، ضمن مشروعات حياة كريمة بمطوبس.

مشيرا محاف الإقليم، أنه تم الانتهاء من نقاط الإسعاف وعددهم 6 نقاط بنسبة تنفيذ 100%، و23 مشروع بقطاع الصحة، مؤكداً ان مشروعات بقطاع الصحة كرفع كفاءة فتم الانتهاء من 10 مشروعات بنسبة تنفيذ 100%، أما مشروعات الصحة انشاء جديد وعددهم 13 بنسبة تنفيذ 62%، و10 مشروعات غاز طبيعي بنسبة تنفيذ 49%، وفي قطاع الكهرباء جاري تنفيذ 20 مشروع تحسين شبكات الكهرباء وإنشاء لوحة توزيع بنسبة تنفيذ 63%.