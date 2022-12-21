ضبط سائق سيارة أجرة دهس سيدة في الخليفة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله سيدة، مقيمة بمحافظة الجيزة، مصابة بكدمات وجروح متفرقة بالجسم ولفظت أنفاسها الأخيرة أثناء محاولة إسعافها.

بالانتقال وسؤال ابنها، يقيم بمحافظة الجيزة، قرر أنه حال عبور والدته الطريق بدائرة القسم اصطدمت بها سيارة مجهولة ولاذت بالفرار ما نتج عنه إصابتها المشار إليها والتي أودت بحياتها واتهم قائد السيارة بالتسبب في وفاة والدته.

تحريات المباحث

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة مرتكبة الحادث، وتبين أنها سيارة أجرة في حيازة سائق، يقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المتسببة في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه وتبين عدم حمله تراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.