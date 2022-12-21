«الداخلية»: ضبط 56 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 56094 مخالفة مرورية متنوعة من بينها تحرير 11796 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

156 مخالفة السير بدون تراخيص

كما تم تحرير 156 مخالفة السير بدون تراخيص، 9 دراجات نارية مخالفة، 36 مخالفة موقف عشوائى، 29 مخالفة شروط الترخيص، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما قامت الحملات المرورية بضبط 654 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة، وتحرير 2011 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى، و رفع 49 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.