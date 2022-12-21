مصرع زوجين وإصابة ابنيهما في حادث بالطريق الصحراوي بالبحيرة

لقي زوجان مصرعهما فيما أصيب ابنيهما، جراء وقوع حادث عبور مشاة، إذ صدمتهم سيارة في أثناء عبورهم الطريق أمام قرية الصديق يوسف، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثمانين داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي وادي النطرون العام، فيما نُقل المصابين إلى مستشفى غرب النوبارية لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضرًا بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مصرع زوجين وإصابة ابنيهما في البحيرة

وورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، يفيد وقوع حادث بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون، ما أدى إلى مصرع زوجين وإصابة نجليهما.

وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين وفاة كل من، محمد حسن أبو المجد جميعة، 45 سنة، توفي في أثناء نقله للمستشفى، مقيم رشيد، أماني كمال محمد مكي، 40 سنة، مقيمة برشيد، توفيت مكان البلاغ.

أسماء المصابين

فيما أسفر حادث عبور المشاة عن إصابة كل من، وسام محمد حسن أبو المجد، 18 سنة وعوض محمد حسن أبو المجد، 17 سنة، وجرى نقلهما إلى مستشفى غرب النوبارية العام، لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضرًا بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.