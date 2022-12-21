رصف شوارع وطرق كفر الشيخ بتكلفة 52 مليونا و600 ألف جنيه

أكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم الأربعاء، عبر بيان بدء تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية للرصف للعام المالي الحالي 2022/2023، بعدد17 شارعًا وطريقًا فرعيًا بنطاق مركز ومدينة بيلا، وذلك بتكلفة مالية بلغت 52 مليونًا و600 ألف جنيه، طبقًا للخطة الشاملة الموضوعة للرصف وتحسين حالة الطرق، بالتنسيق بين مجلس المدينة ومديرية الطرق بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، للارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات في القطاعات الخدمية المختلفة.

مناطق رصف الشوارع والطرق

وأوضح رئيس المدينة، أن الخطة الاستثمارية لهذا العام استهدفت رصف 12 شارع بنطاق مدينة بيلا في كفر الشيخ بتكلفة إجمالية نحو 21 مليون جنيه، وهي: «شارع السويس - شارع الثورة 2 - شارع مصنع الكراسي وخلف المستشفي الجديدة - شارع مستشفي الحميات حتي بوابة المستشفي - شارع طنطا خلف المحكمة الرابط بين شارعي الجمهورية وبورسعيد - شارع التامين الصحي - شارع مسجد البيلي الشرقاوي- شارع الكابتن - شارع بنزينة محجوب - شارع شجرة الدر - استكمال رصف شارع 23 يوليو - استكمال رصف شارع 26 يوليو».

رصف عدد 5 طرق فرعية

وأضاف رئيس مدينة بيلا، أن الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق بمركز بيلا في كفر الشيخ، تضم تنفيذ أعمال رصف 5 طرق بنطاق مركز بيلا باعتماد قدره 31 مليونًا و600 ألف جنيه، وهي، استكمال رصف طريق «كفر العجمي - بيلا» - استكمال رصف طريق «بيلا - حاذق- أبو بدوي» - رصف طريق «أبو بدوي - عزبة نيل» - رصف وتكاسي لبعض القطاعات لطريق الربعمائة بقرية روس الفرخ - استكمال رصف وتكاسي لطريق «سريوة – الشطوط».