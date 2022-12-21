تنفيذ 87 ألف حكم قضائي وضبط 300 كيلو مخدرات خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 181 قطعة سلاح ناري بحوزة 148 متهما، وتنفيذ 87036 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط 378 قضية مواد مخدرة

وأسفرت الحملات أيضا، عن ضبط تشكيل عصابي ضمّ 4 متهمين بارتكاب 4 حوادث متنوعة، وضبط 378 قضية مواد مخدرة بإجمالي 425 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 146,600 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 122,516 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 16,311 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 7,410 كيلو جرام، وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 6,385 كيلو جرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 3,304 كيلو جرام، وكمية من مخدر البودر وزنت 2,841 كيلو جرام، وكمية من مخدر الآيس وزنت 1,520 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 125 جراما، و20408 أقراص مخدرة.

ضبط 23 ألف مخالفة مرورية

كما أسفرت الحملات عن ضبط 31 متهما بأعمال البلطجة، وضبط 303 دراجات نارية مخالفة، وضبط 23152 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.