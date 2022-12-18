ضبط 96 قطعة سلاح ناري و362 قضية مواد مخدرة في يوم واحد

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط (96 قطعة سلاح نارى بحوزة 89 متهم، وذلك على النحو التالى:10) بنادق آلية. (10) بنادق خرطوش. (9) طبنجات. (67) فرد محلى.(376) طلقة مختلفة الأعيرة. (10) خزينة متنوعة. (185) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (51785) حكم قضائي متنوع ، وذلك على النحو التالى: (164) حكم جناية. (16266) حكم حبس جزئى. (3204) حكم حبس مستأنف. (24572) حكم غرامة. (7579) مخالفة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات

ضبط (362) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (403) متهم ضُبط خلالها الآتى : كمية من مخدر الحشيش وزنت (209,293 كيلو جرام). كمية من مخدر البانجو وزنت (41,265 كيلو جرام). كمية من مخدر الهيروين وزنت (16,756 كيلو جرام). كمية من مخدر الإستروكس وزنت (8,200 كيلو جرام). كمية من مخدر الهيدرو وزنت (3,100 كيلو جرام). كمية من مخدر الشابو وزنت (2,412 كيلو جرام). كمية من مخدر البودر وزنت (822 جرام). كمية من مخدر الآيس وزنت (696 جرام). كمية من مخدر الأفيون وزنت (265 جرام). عدد (11738) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (27) متهم. فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (10) متهمين. فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (328) دراجة نارية مخالفة. فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (24730) مخالفة مرورية متنوعة. فى مجال فحص السائقين: فحص (37) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (5) منهم. تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.