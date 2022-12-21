«حياة كريمة»: الانتهاء من مركز شباب الغربانيات ووحدة طب الأسرة بالإسكندرية

أعلنت مبادرة حياة كريمة، الانتهاء من مركز شباب الغربانيات ووحدة طب الأسرة بقرية الغربانيات بشكل كامل، ضمن أعمال مركز برج العرب في محافظة الإسكندرية التي تهدف للارتقاء بحياة المواطنين.

وأوضحت المبادرة في بيان اليوم، أن فريق حياة كريمة، تابع المشروعات التي تتم على قدم وساق، في قرية بهيج والغربانيات، وذلك عبر زيارة ميدانية.

إنجازات مشروعات حياة كريمة في الإسكندرية

وأوضحت مبادرة حياة كريمة، أنه تم إنجاز العديد من المشروعات، مثل محطة رفع الصرف الصحي بامتداد قرية بهيج، ومحطة رفع الصرف الصحي بالغربانيات، بالإضافة إلى الانتهاء الفعلي من مركز شباب الغربانيات ووحدة طب الأسرة، والاستمرار في العمل في باقي القرى المجاورة.

نسبة إنجاز أعمال حياة كريمة في قريتي بهبج والغربانيات

وأصدرت المبادرة بيانًا تفصيليًا عن نسبة إنجاز أعمال حياة كريمة في قريتي بهبج والغربانيات، تتمثل في عمليات الانجاز بالنسبة المئوية لكل مشروع يتم على أرض كلا القريتين، وجاء كالتالي:

- مركز شباب الغربانيات 100%.

- وحدة طب الأسرة الغربانيات 95%.

- محطة رفع الصرف الصحي نجع الفلاحين بالغربانيات بنسبة 50%.

- محطة رفع الصرف الصحي امتداد بهيج بنسبة 40%.

- محطة رفع الصرف الصحي نجع طلب بالغربانيات بنسبة 50%.

- محطة رفع الصرف الصحي الجويرة بالغربانيات بنسبة 50%.