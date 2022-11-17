الكشف على 1350 مريضا مجانا في قرى الإسكندرية ضمن «حياة كريمة»

نظمت مديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية قافلة علاجية تضم 7 عيادات، ووقع الكشف على 1350 مريضا بقرية الهوارية في العامرية، يومي 15، و16 نوفمبر، تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

وقالت الدكتورة أميرة طهيو، وكيلة وزارة الصحة في الإسكندرية، إن اختيار القرية لعمل القافلة يأتي لكونها ضمن المناطق البعيدة عن الخدمة الطبية المتخصصة حيث تبعد نحو 21 كيلومترًا عن أقرب مستشفى حكومي «مستشفى العامرية العام».

7عيادات طبية ضمن القافلة علاجية

و أضافت «طهيو» في بيان اليوم الخميس أن القافلة ضمت 7 عيادات طبية فى تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والنساء والمسالك البولية وتنظيم الأسرة والأسنان ، وشارك فيها 44 عضو من العاملين بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال .

الكشف المجاني على 1350مريض

وأشارت وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1350 مريض من أهالى المنطقة تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 23 حالة إلى مستشفى العامرية العام لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة

اجراء 399 تحليل للمرضى

من جانبها قالت الدكتورة رشا مسامير ، منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال يومى العمل إجراء 245 تحلبلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و 154 تحليلا بمعمل الطفيليات و 7 أشعات سينية ، علاوة على فحص 77 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر ، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لعدد 683 مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.