أسعار الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء.. عيار 21 يسجل 1740 جنيهًا

تسببت أسعار الذهب اليوم في مصر، في اتجاه الكثير من الأهالي لاستبدال الشبكة الذهب بالفضة، تيسيرًا على الشباب، خصوصًا بعد عدم الاستقرار الذي شهدته أسعار الذهب في مصر خلال الأيام الماضية.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن» أسعار الذهب اليوم في مصر، خلال بداية التعاملات الصباحية، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وقال علاء فاروق مصطفى، تاجر ذهب، إنّ سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر، بدأت مستقرة بنفس أسعار نهاية التعاملات المسائية أمس الثلاثاء، موضحًا أنّه من المتوقع أن تتغير الأسعار وتهبط بصورة كبيرة خلال الساعات المُقبلة، إذ أنّ هناك انخفاضًا في سعر أونصة الذهب، التي سجلت 1815 دولارًا للبيع، و1814 دولارًا للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر 2022

وأضاف التاجر، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنّ سعر الذهب اليوم في مصر 2022 جاء كالتالي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء: سجل 1988.5 جنيه للبيع، بينما سجل 1965.75 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء: سجل 1822.75 جنيه للبيع، بينما سجل 1802 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء: سجل 1740 جنيهًا للبيع، بينما سجل 1720 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء: سجل 1491.5 جنيه للبيع، فيما سجل 1474.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء: سجل 1160 جنيهًا للبيع، بينما سجل 1146.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12 اليوم الأربعاء: سجل 994.25 جنيه للبيع، بينما سجل 982.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9 اليوم الأربعاء: سجل 745.75 جنيه للبيع، بينما سجل 737.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وأشار إلى أنّ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، سجل 13920 جنيهًا للبيع، بينما سجل 13760 للشراء، وذلك دون مصنعية أو دمغة أو ضريبة.

مبادرات متنوعة بسبب سعر الذهب

على جانب آخر، تسببت أسعار الذهب في إطلاق العديد من المبادرات في مختلف محافظات مصر، كان أبرزها استبدال الشبكة الذهب بأخرى فضة لا تتجاوز تكلفتها 2500 جنيه، فضلًا عن اتفاق الأسر على شراء شبكة بمقدار 10 جرامات فقط مع كتابة باقي الشبكة في القائمة لضمان حق العروس، وذلك تيسيرًا للزواج والتخفيف على الشباب بسبب عدم استقرار أسعار الذهب.