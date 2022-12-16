أغنية «قادرون باختلاف» بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم (فيديو)

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وإشراف الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، يعلن المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، عن إنتاجه أغنية جديدة وفيديو كليب بعنوان «قادرون باختلاف» بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم والذي يأتي في شهر ديسمبر من كل عام، إيمانا من المركز بأهمية دعم الأطفال ذوي الهمم ضمن رؤية مصر 2030 وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بذوي الهمم.

أغنية قادرون باختلاف

وكلمات الأغنية إهداء من الكاتب محمد ناصف رئيس المركز، ألحان وتوزيع الملحن والمايسترو وائل عوض، وغناء صولو هانيا محمد فوزي، مصطفى محمد، صفية محمد رضا، أعضاء فريق كورال «سلام» التابع للمركز القومي لثقافة الطفل، تصوير ميسرة خيري وجلال الدين جمال.

شارك في الفيديو بالأداء التمثيلي فريق «بنكمل بعض» لذوي الهمم من نادي ذوي الهمم بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب التابعة للمركز.

وشارك فيه أيضاً الطفل إسلام محمد، من ذوي الهمم، في دور لاعب الأراجوز، وهو بالفعل أول لاعب أراجوز من ذوي الهمم، وقد تخرج في مدرسة الأراجوز التي يقيمها المركز بالحديقة الثقافية، الفيديو كليب إخراج الفنان جلال الدين جمال.

وتقول كلمات الأغنية

قادرون من غير خلاف،

قادرون باختلاف،

حلم بكره اللي جاي بإيدينو لادنا مش ضعاف،

مد إيدك يلا هات من عينيك شيل الآهات، مصر معاك أنت بالذات، المستحيل عدا وفات،

ده المستحيل عدا وفات،

قادرون باختلاف، روحي فيك من زمان، قلبي ليك سكة أمان، يلا غني، يلا افرح يلا غني، يلا غني كل صعب مالوش مكان، يلا افرح يلا غني، قادرون باختلاف.

أنت عارف أنت إيه، النهار فارد إيديه، أنت البسمة اللي في عينيه، الأمل من غير وليه، حلم بكره حلم بكره، قادرون باختلاف.

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