التنمية الحضرية: نعمل على التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن

قال إيهاب حنفي منسق صندوق التنمية الحضرية، إن الصندوق في البداية كان يستهدف تطوير المناطق العشوائية لكن جرى تغيير اسمه بمهام جديدة وأوسع بعد النجاح في القضاء على المناطق غير الآمنة، وبنهاية هذا العام سيتم تطويرها بالكامل.

تطوير القاهرة التاريخية

وأضاف منسق صندوق التنمية الحضرية خلال حواره على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «فكرنا في التطوير العمراني وبدأنا نعمل على التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، وجرى تكليفنا بهذه المبادرة مع مبادرات أخرى، مثل تطوير القاهرة التاريخية».

فكرة مشروع دارة

وتابع منسق صندوق التنمية الحضرية أن فكرة مشروع دارة هي استغلال أراضي لم تكن مستغلة داخل المحافظات والمدن الكبرى، أو كانت مستغلة بشكل لا يتوافق مع المدن والعواصم مثل المصانع والمخازن، حيث تم حصر هذه الأراضي، وجرى تصنيفها: «نقوم بعمل خريطة لكل ملف مثل غير الآمن وغير المخطط والأسواق العشوائية، وتحديد حدود كل قطعة أرض من أجل العمل عليها».

مشروع دارة.. 500 ألف وحدة سكنية

وأكد منسق صندوق التنمية الحضرية «مشروع دارة يضم 500 ألف وحدة سكنية، وفي المرحلة الأولى نعمل بـ 34 مشروعا في 13 محافظة بواقع 108 آلاف وحدة سكنية، وفي المرحلة العاجلة نعمل في 9 محافظات».