صندوق التنمية الحضرية: مشروع «داره» يستهدف إنشاء 500 ألف وحدة سكنية

قال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إن مشروع «داره»، يستهدف إنشاء 500 ألف وحدة سكنية، مشيرًا إلى أننا نعمل في المرحلة العاجلة التي تبلع 114 ألف وحدة، موضحًا أن الطرح الأول ضعيف مقارنة بالمستهدف لأنها أول تجربة وهدفنا رصد الأخطاء الوارد حدوثها في الطرح الأول والتعلم منها وتفاديها خلال المراحل المقبلة.

الطرح الأول للمشروع في 9 محافظات فقط

وأضاف «صديق»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح» من تقديم أسماء يوسف وأية جمال الدين عبر فضائية «DMC»: «نستعين ببنك التعمير والإسكان للاستفادة من خبراته الواسعة في أعمال الطرح والتسويق على مدار السنوات الماضية»، موضحًا بدء الطرح الأول في 9 محافظات فقط، إذ أننا لدينا إصرار على عدم البدء في طرح أي مشروع إلا في حالة الانتهاء من تنفيذ أكثر 80% منه.

مشروع «داره» يُقدم ميزة كبيرة للمواطنين

وتابع رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن مشروع «داره» يُقدم ميزة كبيرة للمواطنين، إذ أن المواطن الذي يبادر بحجز وحدة في المشروع يستطيع معاينة الوحدة بالتشطيب الخاص بها وليس رؤية رسومات للوحدة فقط، مشيرًا إلى أن «مشروع داره»، حقق المستحيل من خلال حصول المواطن على وحدة سكنية عن طريق التقسيط جاهزة بالتشطيب على الفور.

وأشار، إلى أن المشروع يتيح للمواطن معاينة الوحدة السكنية وموقعها ورصد عيوبها ومميزاتها، وليس مجرد شراء وحدة على ورق، متابعًا أن المواطنين يخافون من وضع أموالهم في مشروع ليس له وجود على أرض الواقع.