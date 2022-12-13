«صندوق التنمية الحضرية»: منطقة الفسطاط التاريخية ستصبح مقصدا سياحيا عالميا

قال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إن «جوهرة الفسطاط» أحد المشروعات التكميلية ضمن مشروع «حدائق الفسطاط»، موضحا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن «جوهرة الفسطاط» هو مشروع سكني لخدمة مشروع الحدائق.

«جوهرة الفسطاط» يضم 2300 وحدة سكنية

وأشار رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية إلى أن «جوهرة الفسطاط» اختير في موقع قريب من مشروع حدائق الفسطاط، ويضم 2300 وحدة سكنية، موضحا أن «حدائق الفسطاط يشمل أكثر من منطقة على مساحة 500 فدان، منها الترفيهية والثقافية، بالإضافة لمنطقة المغامرات».

مقصد سياحي بمواصفات عالمية

وأضاف أن مشروع تطوير منطقة الفسطاط التاريخية من أهم المشروعات القومية، باعتباره سيكون مقصدا سياحيا إقليميا وعالميا، ومزارا سياحيا بمواصفات عالمية لخدمة المنطقة بأكملها، مشيرا إلى أنه أحد أهم المشروعات التي يعمل الصندوق على تنفيذها خلال هذه الفترة، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء، ويعتمد فيها على التوازن بين الحضارة والمساحات الخضراء وطبيعة المنطقة الإسلامية.

وأوضح صديق أن مشروع حدائق الفسطاط يتكون من المنطقة المحيطة بجامع عمرو بن العاص، والمركز الترفيهي لحديقة الفسطاط، وساحات الشهداء والقلعة والحديقة، وموقف لانتظار السيارات، وحديقة الاستقبال، وبيت القاهرة، والمتحف القومي للحضارة المصرية، والحديقة التذكارية، والحديقة النباتية، والساحة الاحتفالية، بالإضافة لمركز الشرطة، ونادي وزارة الآثار، ودار الوثائق القومية، ومنطقة الكنائس، وممشى البستان، والمركز الإبداعي للأطفال، ومنطقة تفاعل الأطفال مع الحيوانات الأليفة.