صندوق التنمية الحضرية: إجراء القرعة لسكان «مثلث ماسبيرو» الثلاثاء المقبل

أعلنت الصفحة الرسمية لصندوق التنمية الحضرية، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن موعد إجراء القرعة العلنية، لتسكين سكان منطقة مثلث ماسبيرو الراغبين في العودة مرة أخرى.

إجراء القرعة العلنية بإستاد «المقاولون العرب»

وتضمن المنشور ما نصه: «عاجل وهام.. السادة الأفاضل رواد الصفحة الرسمية لصندوق التنمية الحضرية من أهالي مثلث ماسبيرو، راغبي العودة، نزف إليكم بشرى عن موعد إعلان قرعة تسكين مشروع مثلث ماسبيرو، حيث تم تحديد عقد جلسة القرعة من قبل محافظة القاهرة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يوم الثلاثاء الموافق 27/12/2022، الساعة العاشرة صباحاً، بإستاد المقاولون العرب».

5 بنايات متصلة بارتفاع 18 طابقًا

جدير بالذكر أن مشروع الإسكان البديل بمنطقة مثلث ماسبيرو، مكون من برجين، ويتكون كل برج من 5 بنايات متصلة، بارتفاع 18 طابقًا، وكل طابق يضم 26 وحدة سكنية، بإجمالي 936 وحدة داخل البرجين، كما يضم المشروع، برجًا إداريًا، وبرجًا سكنيًا استثماريًا، ويضم وحدات سكنية استثمارية، للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة تمليك بمثلث ماسبيرو.

كما يضم المشروع البرج الإداري، الذي يتكون من 15 طابقًا، بإجمالي 120 وحدة، والبرج السكني الاستثماري ويضم نحو 134 وحدة، بارتفاع 23 طابقًا.