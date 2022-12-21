هيئة الكتاب تصدر «الأعمال الشعرية» للمؤلف «محمد حسني توفيق»

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، كتاب «الأعمال الشعرية» للشاعر محمد حسني توفيق.

وذكر بيان لوزارة الثقافة أن محمد حسني توفيق، مؤلف الكتاب من أهم شعراء العامية المصرية، حصل على جائزة قصيدة العامية عن هيئة قصور الثقافة مرتين خلا عامي 1997 و1999، وحصل على جائزة ديوان شعر العامية عن مسابقة كتاب الجمهورية الكبرى عام 2010، وجائزة الدولة التشجيعية في الآداب عن ديوان «الحلم لما ابتدى يحبي»، عام 2012.

وأضاف البيان أن إبداعه يشير إلى شخصيته، فهو يكتب ذاته التي ترى الأشياء من منظور مختلف لذا تحظى كتاباته بالتميز وخصوصية التجربة، وصدر له عدة دواوين شعرية بينها «ليل القاهرة»، عن سلسلة إبداعات الهيئة العامة لقصور الثقافة، و«المغني»، عن سلسلة إشراقات الهيئة المصرية العامة للكتاب، و«الحلم لما ابتدى يحبي»، عن دار إبداع للنشر والتوزيع، و«واد مجنون»، الهيئة المصرية العامة للكتاب.

العديد من القصائد في الدوريات المصرية

كما نُشر له العديد من القصائد في الدوريات المصرية والعربية، وكتب للمسرح أشعار مسرحيات «كش حصان» للأطفال عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، و«رحلة كمبيوتر»، للأطفال عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، و«حفل الأرقام في سبوع صفر»، للأطفال عن البيت الفني للمسرح، و«سر كتاب المدينة»، للأطفال، عن البيت الفني للمسرح، و«أسعد سعيد في العالم» للأطفال عن البيت الفني للمسرح، و«طموح جارية» للأطفال عن البيت الفني للمسرح، كما شارك في العديد من المؤتمرات الشعرية.