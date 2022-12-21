حبس 8 بعد ضبطهم بـ13 كيلو مواد مخدرة في حملة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بشبين القناطر في محافظة القليوبية، حبس 8 أشخاص، بعد ضبطهم وبحوزتهم 13 كيلو مواد مخدرة، في حملة مكبرة بكوم السمن، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث و تحريز المخدرات المضبوطة وإرسالها للمعمل الجنائي.

حملة أمنية مكبرة في القليوبية

وكانت أجهزة أمن القليوبية، قد شنت حملة مكبرة استهدفت منطقة كوم السمن دائرة مركز شرطة شبين القناطر، أسفرت عن ضبط 8 تجار مخدرات بحوزتهم 13 كيلو هيروين وحشيش وشادو وأسلحة بيضاء، وتحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تفاصيل ضبط 8 تجار مخدرات بالقليوبية

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد شن حملة أمنية بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات لمتابعة نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم وإدارتهم لبؤرة إجرامية، متخذين من قرية كوم السمن بدائرة مركز شرطة شبين القناطر دولابًا لتجارتهم.

وأسفرت الحملة عن ضبط شخصين لهما معلومات جنائية وسيدة، في أثناء استقلالهم سيارة بقرية كوم السمن وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين تزن 7 كيلو جرامات وكمية من مخدر الأيس تزن كيلو جرامين ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة، وميزان حساس، وضبط شخص له معلومات جنائية حال تواجده أمام مسكنه بقرية كوم السمن، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين 3 كيلو جرامات وكمية من مخدر الأيس تزن 1 كيلو جرام وسلاح أبيض.

كما تم ضبط شخصين، في أثناء تواجدهما بقرية كوم السمن وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتفين محمولين وسلاح أبيض.

وضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية حال تواجدهما بقرية كوم السمن وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتفين محمولين و ميزان حساس، وتم التحفظ على المضبوطات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3 ملايين و800 ألف جنيه تقريبا، وتولت النيابة التحقيق.

وقال أحمد داود المحامي لـ«الوطن»، إنّ عقوبة المتهمين في قضايا الاتجار وجلب المخدرات، تتراوح ما بين الإعدام والسجن وفق قانون العقوبات، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد والمؤبد، وتُغلظ للإعدام في الحالات التي حددها القانون.