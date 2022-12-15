التصريح بدفن سيدة لقيت مصرعها بسبب جرعة مخدرات زائدة في شبين القناطر

أمرت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية بالتصريح بدفن جثة سيدة عُثر عليها بمنطقة شبين القناطر، حيث تبين من المعاينة أنها لقيت مصرعها إثر تناول جرعة مخدرات زائدة، وأنها من محافظة الشرقية، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة.

العثور على جثة سيدة في شبين القناطر

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية كشفت ظروف وملابسات واقعة العثور على جثة سيدة بالعقد الثالث بالعمر، متوفاة بأحد شوارع مدينة شبين القناطر، حيث تبين أنها من محافظة الشرقية وتعيش بمفردها منذ فترة بدائرة مركز شبين القناطر، وأن سبب وفاتها جرعة مخدرات زائدة.

وجرى على الفور نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، والتي أمرت بالتصريح بالدفن وطلب تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال ذوي المتوفاة.