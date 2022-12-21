مواعيد «المقابلات الشخصية» للمرشحين لامتحانات الدبلومات الفنية 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد المقابلات للمشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2023، كرؤساء لجان ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات «زراعي وصناعي وتجاري وفندقي»، والمقرر عقدها يوم 27 مايو المقبل.

مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين لامتحانات الدبلومات الفنية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي للمديريات التعليمية، أنه بناء على موافقة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، على إعلان ترشيحات رؤساء اللجان ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، يتم التنبيه على المرشحين للعمل في امتحانات الدبلومات الفنية 2022/2023 بالتواجد خلال الأيام التالية:

- يوم الأحد 25 ديسمبر 2022: جميع قطاعات التعليم الزراعي.

- يوم الإثنين 26 ديسمبر2022: جميع قطاعات التعليم الصناعي.

- يوم الاربعاء 28 ديسمبر 2022: جميع قطاعات التعليم التجاري.

- يوم الخميس 29 ديسمبر 2022: قطاع مركزي «تجاري وفندقي وصناعي».

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى عقد المقابلات للمرشحين للمشاركة في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية بمبني قطاع الكتب في فيصل وذلك في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحاً.